Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Ocak ayı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanmasının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için geriye 5 veri kaldı. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kazandı. İşte, 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar için güncel hesaplamalar!