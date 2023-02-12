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Haberler Galeri Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

Emekliye Ocak ayında refah payı artışı ile yüzde 30 zam uygulandı. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler 2023 yılının ikinci zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ışığında zam hesaplamaları hız kazandı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında emekliye ek zam uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Peki, emekli Temmuz 2023 zammı ne kadar olacak? İşte, güncel maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 18:30
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Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Ocak ayı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanmasının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı için geriye 5 veri kaldı. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kazandı. İşte, 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarına % 30 oranında zam aldı. Gözler Temmuz maaş zammına çevrildi.

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.

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Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

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Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur’luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...

İLK VERİYE GÖRE MAAŞ ZAMMI HESABI 2023!

TABAN AYLIKLAR MEVCUT %6.65 zamlı

Memur 11.836,50 12.623,63

Memur emeklisi 7.901,66 8.427,12

TABAN AYLIKLAR Mevcut % 6.65 zamlı

Bağ-Kur esnaf 5.456,67 5.819,54

SSK (2000 öncesi) 6.093,18 6.498,38

Not: 5.500 TL'nin altı aylıklar 5.500 lira olarak ödeniyor.