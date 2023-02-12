12 Şubat 2023, Pazar
Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...
Emekliye Ocak ayında refah payı artışı ile yüzde 30 zam uygulandı. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler 2023 yılının ikinci zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ışığında zam hesaplamaları hız kazandı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında emekliye ek zam uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor. Peki, emekli Temmuz 2023 zammı ne kadar olacak? İşte, güncel maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 18:30
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