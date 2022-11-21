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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

Kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik destekler devam ediyor. Genç girişimcileri ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB, TUBİTAK ve Halkbank çeşitli projeler yürütüyorlar. Halkbank destek ödemesinde kendi işini kuracaklara 1 yıl geri ödemesiz 350 bin TL'ye kadar destek ödemesi yapılacağına yer verildi. Peki şartları neler? Kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:05
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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

Halkbank, KOSGEB ve TUBİTAK gibi kurumlar genç girişimcileri desteklemek amacıyla geri ödemesiz ve kolay ödeme fırsatlarıyla kredi imkanları sunmakta. Halkbank kendi işini kuracak gençlere 12 ay geri ödemesiz 350 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Peki Halkbank genç girişimci kredi imkanları neler? Halkbank 12 ay geri ödemesiz 350 bin TL kredi kimler alabilir? Konuya ilişkin detayalr haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere kredi imkanı sunuluyor.

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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

Kredi Limiti: 350.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Aylık eşit taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

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Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

Halkbank tarafından 18 yaşını geçen vatandaşlara yapılacak destek ödemesinde kategoriler şu şekilde paylaşıldı:

*Halk Girişimci Kredisi

*Genç Girişimci Kredisi,