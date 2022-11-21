HaberlerGaleriGençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
Kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik destekler devam ediyor. Genç girişimcileri ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB, TUBİTAK ve Halkbank çeşitli projeler yürütüyorlar. Halkbank destek ödemesinde kendi işini kuracaklara 1 yıl geri ödemesiz 350 bin TL'ye kadar destek ödemesi yapılacağına yer verildi. Peki şartları neler? Kimler başvurabilir?