Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere kredi imkanı sunuluyor.