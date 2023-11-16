HaberlerGaleriÖğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?
Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında emeklilere sunulan 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından, şimdi de öğretmenlere benzer bir ödemenin gündemde olduğu konuşuluyor. Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. İnternette sıkça aranan "24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye var mı?" sorusuna yönelik ayrıntılar haberimizde...