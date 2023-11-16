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Haberler Galeri Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında emeklilere sunulan 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından, şimdi de öğretmenlere benzer bir ödemenin gündemde olduğu konuşuluyor. Özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. İnternette sıkça aranan "24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye var mı?" sorusuna yönelik ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:27
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Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

Öğretmenlere ikramiye verileceği iddiasının ortaya atılmasının ardından, konu hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Öğretmenler arasında heyecan yaratan bu durumun üzerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu. Peki Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin TL ikramiye verilmişti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verileceği iddia edildi.

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Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENE İKRAMİYE HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Tekin 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna ise 'Tabi ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz' dedi.

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Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu?

BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI ALDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 14,6 oranıyla yine bütçeden en büyük payı aldığına dikkat çekti.