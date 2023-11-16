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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Muafiyet için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 07:02
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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak.

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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor.

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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Arsa, arazi, işyeri geliri olmayanların yararlanacağı emlak vergisi muafiyeti için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Emekli olup sürekli ikamet edelin tek yazlık için de vergi ödenmeyecek.

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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak.

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EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.

Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: