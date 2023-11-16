EYT’lilere vergi muafiyeti! Başvuru şartları neler? Kimler yararlanacak? İşte detaylar

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Muafiyet için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor.

Sabah Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 07:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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