Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

Emekli ve memur maaş zamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde maaş zam hesapları için araştırmalar artışa geçti. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 66.59'luk 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.12 artış göründü. Diğer yandan maaş zammı ile bilikte refah payı artışı da gündemde olan konular arasında bulunuyor. Hal böyle olunca,"Refah payı artışı maaşlara nasıl yansıyacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, emekli ve memur maaşları için son hesaplamalar!