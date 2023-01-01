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Haberler Galeri Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

Emekli ve memur maaş zamları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde maaş zam hesapları için araştırmalar artışa geçti. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 66.59'luk 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.12 artış göründü. Diğer yandan maaş zammı ile bilikte refah payı artışı da gündemde olan konular arasında bulunuyor. Hal böyle olunca,"Refah payı artışı maaşlara nasıl yansıyacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, emekli ve memur maaşları için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 17:58
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Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı için nefesler tutuldu. Ocak ayı pek çok kesim gibi memur ve emekliler için de zam ayı olarak geçecek. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Diğer yandan refah payı artışları ile maaşlarda yaşanacak değişimler merak ediliyor. İşte, emekli ve memur maaşları için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

MEMURA YENİ MAAŞ

ÖĞRETMEN, POLİS, SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE ALACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 66.59'luk 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.12 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? Refah payı bu oranı nasıl artıracak? İşte detayları…

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Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı 3 Ocak günü belli olacak ama ipuçları da var.

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Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

MEMURA EN AZ 10.754 TL

AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.12'yi bulacak. Yüzde 18.12 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 754 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 179 liraya yükselecek.

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Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 18.12 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 895,68 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,02 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98,51 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 289 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.