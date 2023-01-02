02 Ocak 2023, Pazartesi
Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...
TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında Ankara için kura çekimi gerçekleşecek. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri gerçekleşen canlı yayında sahiplerini buluyor. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:21
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