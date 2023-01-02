Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin hayata geçirdiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında başkentteki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek.

İlki Kahramankazan ilçesi için çekilen kuralar, 12 Ocak'a kadar diğer ilçeler için devam edecek.