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Haberler Galeri Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında Ankara için kura çekimi gerçekleşecek. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri gerçekleşen canlı yayında sahiplerini buluyor. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:21
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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

SON DAKİKA! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı için yayınlanan 5. Etap takvimine göre Ocak ayı TOKİ kura çekimi bugün Ankara ile başlıyor. Başvuru yapan vatandaşlar isim listesi sorgulamalarını kurum üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 14 ilçede inşa edilecek toplam 18 bin 450 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura çekimi nihai isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

"İlk Evim, İlk İş Yerim"de Ankara'daki hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekildi

- Kahramankazan ilçesinde inşa edilecek 800 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi - Hak sahibi olan Sevim Genççınar: - "Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Bütün evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler, başvursunlar, herkese nasip olsun"

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak 800 konut için hak sahipleri belirlendi.

Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'ndaki kura çekimi töreni, Ankara 15. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Projeye başvuran katılımcılar arasında hak sahibi olanların isimleri okundu.

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Sevim Genççınar, AA muhabirine, kurada isminin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kiracı olarak oturduğu evininin satıldığını anlatan Genççınar, "6 yıldır kirada oturuyorduk. Ev sahibimiz sattı başka birine. Biz de 6 ay sonra çıkacaktık." diye konuştu.

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Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...

Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin hayata geçirdiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında başkentteki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek.

İlki Kahramankazan ilçesi için çekilen kuralar, 12 Ocak'a kadar diğer ilçeler için devam edecek.