02 Kasım 2023, Perşembe
Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...
Kızılay, son dakika duyurusu ile yeni personel alım ilanlarını duyurdu. Kızılay kariyer adresi üzerinden yapılan açıklamada, farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanlar arasında genellikle saha görevlileri, proje koordinatörleri, destek personeli ve idari pozisyonlarda çalışacak personel ihtiyacı bulunuyor. İşte Kızılay personel alımı başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 18:12
- 1
- 4
- 2
- 4
- 3
- 4
- 4
- 4