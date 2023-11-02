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Haberler Galeri Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

Kızılay, son dakika duyurusu ile yeni personel alım ilanlarını duyurdu. Kızılay kariyer adresi üzerinden yapılan açıklamada, farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanlar arasında genellikle saha görevlileri, proje koordinatörleri, destek personeli ve idari pozisyonlarda çalışacak personel ihtiyacı bulunuyor. İşte Kızılay personel alımı başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 18:12
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Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

Kızılay'ın kariyer adresi üzerinden son dakika bir duyuru yapılarak yeni personel alımı ilanlarına yer verildi. Kızılay, sahada acil durum müdahalelerinde görev alacak, çadır dikimi ve bakımında deneyimi olan profesyoneller arayışında olduğunu duyurdu. İşte Kızılay iş ilanı ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar...

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Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için adayların basvuru.kızılaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş işlemini tamamlayan adaylar başvuru yapabilmek için açık pozisyonlar bölümündeki ilanları seçmelidir.

Gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayla açılan ekranda sayfanın alt bölümünde bulunan '' İlana Başvur'' seçeneğine tıklayarak başvuru sayfasına gidebilir. Başvuru yapacak adaylardan eğitim, iletişim vb. bilgiler talep edilir.

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

PROJE SORUMLUSU

Başvuru şartları:

📍Lisans mezunu,(Tercihen İİBF, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme Müh.vb. bölümler)

📍Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,

📍İleri seviyede İngilizce bilen, (okuma, yazma, konuşma)

📍İyi düzeyde MS Office programları bilgisi olan ve aktif SAP kullanabilen,

📍Power BI ve MS Project uygulamaları bilgisi olan,

📍Paydaş Memnuniyetine önem veren,

📍Ekip çalışmasına yatkın,

📍Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

📍Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

📍Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli, (erkek adaylar için)

📍Seyahat engeli bulunmayan,

📍B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

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Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI

Başvuru şartları:

📍Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

📍45 yaşını geçmemiş olmak,

📍En az 5 yıl deneyimli olmak,

📍Sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi,

📍Sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi,

📍El tipi sıcak yapıştırma makinesi,

📍Yürüyen tip sıcak hava yapıştırma makinesi,

📍Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisinikullanmasını bilmesi,

📍Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilen,

📍 Tecrübesi yüksek, teknik bilgiye sahip olanlarda yaşabakılmayacak

📍 Kendisine verilen üretim hedefleri belirlenmiş kriter vekalite standartları doğrultusunda üretim yapabilen,

📍 Üretim için gerekli olan malzeme, yardımcı malzeme vb.ihtiyaçların eksikliğini tespit etmek ve üretimin aksamaması için zamanındabilgilendirmek,

📍Sorumluluğuna verilen üretim hattındaki ilgili makinelerikullanma kılavuzlarına göre çalıştıran, zamanında, eksiksiz ve istenilenkalitede üretimi gerçekleştiren,

📍Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenmeodaklılık, Kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takımçalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuçodaklılık,

📍Ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan,