Kızılay personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kasım iş ilanları güncellendi: Kızılay lise mezunu personel alacak! İşte başvuru şartları ve branşlar...

ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI

Başvuru şartları:

📍Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

📍45 yaşını geçmemiş olmak,

📍En az 5 yıl deneyimli olmak,

📍Sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi,

📍Sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi,

📍El tipi sıcak yapıştırma makinesi,

📍Yürüyen tip sıcak hava yapıştırma makinesi,

📍Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisinikullanmasını bilmesi,

📍Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilen,

📍 Tecrübesi yüksek, teknik bilgiye sahip olanlarda yaşabakılmayacak

📍 Kendisine verilen üretim hedefleri belirlenmiş kriter vekalite standartları doğrultusunda üretim yapabilen,

📍 Üretim için gerekli olan malzeme, yardımcı malzeme vb.ihtiyaçların eksikliğini tespit etmek ve üretimin aksamaması için zamanındabilgilendirmek,

📍Sorumluluğuna verilen üretim hattındaki ilgili makinelerikullanma kılavuzlarına göre çalıştıran, zamanında, eksiksiz ve istenilenkalitede üretimi gerçekleştiren,

📍Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenmeodaklılık, Kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takımçalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuçodaklılık,

📍Ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan,