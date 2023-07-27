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Haberler Galeri Öğretmen mazeret tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Öğretmen mazeret tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları için tarih belirledi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için süreç başladı. Öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecekler. Peki MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 18:12
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Öğretmen mazerete tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları için tarih belirledi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için süreç başladı. Öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecekler. Peki MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen mazerete tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

MEB'in web adresinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.

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Öğretmen mazerete tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

MAZERET TAYİNLERİ 2023-2024

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

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Öğretmen mazerete tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

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Öğretmen mazerete tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.