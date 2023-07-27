Öğretmen mazeret tayini tarihleri 2023 | MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları için tarih belirledi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için süreç başladı. Öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecekler. Peki MEB il içi ve il dışı mazeret tahinleri ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılacak?