HaberlerGaleriEmekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! En düşük maaşa %24.45'lik zam! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! 22.000, 23.000 TL alanlar...
Emekli, memurlara 6 aylık enflasyon ayarı! En düşük maaşa %24.45'lik zam! Merkez tahminiyle ocak zammı şekilleniyor! 22.000, 23.000 TL alanlar...
2024 Ocak ayında yapılacak maaş artışı için milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerine odaklanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı için önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Öğretmen, polis, avukat, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaş hesabını değiştirecek bu ipucu, zam tahminlerinde önemli bir rol oynayacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.