BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavları için tarihler belirlendi. Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, bekçilik yazılı sınavlarına katılacak. Bekçi adayları, sınav belgesini e-devlet şifresiyle alarak sınav tarihine hazırlanacaklar. Peki PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?