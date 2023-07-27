HaberlerGaleriBEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?
BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?
Bekçi alımı sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihlerini ve sınav konularını duyurdu. Başvuruların 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında alındığı ve başarıyla geçen adayların yazılı sınavlara katılacağı belirtildi. Bekçilik sınav giriş belgesi ise e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla alınabilecek. Detaylar haberimizde...