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Haberler Galeri BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

Bekçi alımı sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihlerini ve sınav konularını duyurdu. Başvuruların 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında alındığı ve başarıyla geçen adayların yazılı sınavlara katılacağı belirtildi. Bekçilik sınav giriş belgesi ise e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla alınabilecek. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 17:45
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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavları için tarihler belirlendi. Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, bekçilik yazılı sınavlarına katılacak. Bekçi adayları, sınav belgesini e-devlet şifresiyle alarak sınav tarihine hazırlanacaklar. Peki PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Söz konusu sınavlar Ankara'da gerçekleşecek.

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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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BEKÇİ ALIMI SINAV TARİHİ 2023 | PA 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, hangi tarihte? Sınav belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.