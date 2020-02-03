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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ek ders ücretleri ve öğretmen maaşları gündem konusu oldu. Öğretmenlerin maaşları hizmet yılına göre değişiklik gösteriyor. Mesleğe yeni başlayan 9/1 derece kademeli öğretmen ile 1/4 kademeli öğretmen arasında ciddi miktarda maaş farkı bulunmaktadır. Ek ders ücretleri hesaplanırken, görev türü, ödenecek ek ders ücretinin 1 saat karşılığı gibi birçok faktör göz önüne alınıyor. İşte, 2020 öğretmen maaşları…

Giriş Tarihi: 03.02.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 20:53
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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

2020 öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre öğretmen maaşları yoğun şekilde araştırılıyor. Öğretmenler ek ders ücreti ve maaşları hesaplıyor. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de, 2020 ve 2021 yılı zam oranlarının toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda belirlenmesi ile öğretmenlere verilecek zam oranları da belirlenmiş oldu. Peki, 2020 yılında öğretmenler ne kadar kazanıyor? İşte, güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri…

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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de, 2020 ve 2021 yılı zam oranlarının toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda belirlenmesi ile öğretmenlere verilecek zam oranları da belirlenmiş oldu. 9/1 kademedeki bir öğretmenin maaşı 3 bin 804 liradan, 4 bin 13 liraya yükseldi.

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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ek ders ücretinin hesaplaması yapılırken,

– Görev türü

– Ödenecek ek ders ücretinin 1 saatlik karşılığı

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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

– Ücret yılı/ayı

– Öğretmenin normal ücreti

– Öğrenim durumu gibi koşullar büyük önem taşımaktadır

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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

Aynı zamanda öğretmenlerin ek ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınmak şartı ile hesaplanmaktadır.