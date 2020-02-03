Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…

2020 öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre öğretmen maaşları yoğun şekilde araştırılıyor. Öğretmenler ek ders ücreti ve maaşları hesaplıyor. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de, 2020 ve 2021 yılı zam oranlarının toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda belirlenmesi ile öğretmenlere verilecek zam oranları da belirlenmiş oldu. Peki, 2020 yılında öğretmenler ne kadar kazanıyor? İşte, güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri…