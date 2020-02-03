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Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları! İşte ek ders ücreti ve öğretmen maaşları…
Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ek ders ücretleri ve öğretmen maaşları gündem konusu oldu. Öğretmenlerin maaşları hizmet yılına göre değişiklik gösteriyor. Mesleğe yeni başlayan 9/1 derece kademeli öğretmen ile 1/4 kademeli öğretmen arasında ciddi miktarda maaş farkı bulunmaktadır. Ek ders ücretleri hesaplanırken, görev türü, ödenecek ek ders ücretinin 1 saat karşılığı gibi birçok faktör göz önüne alınıyor. İşte, 2020 öğretmen maaşları…
Giriş Tarihi: 03.02.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 20:53
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