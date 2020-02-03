İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

AGİ tablosu 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? Şubat ayının gelmesiyle birlikte çalışanlar çoğu çalışan ilk zamlı maaşına kavuşacak. Milyonlarca kişi maaşını alırken maaşlarda zamlı AGİ katkısı da olacak. Peki, 2020 AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve kısaltması AGİ olan ödeme, kişinin medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılması sonrası ödemeler yapılıyor. İşte, 2020 zamlı AGİ tablosu ve tüm çalışanlar için AGİ ücretleri!

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





