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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

AGİ tablosu 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? Şubat ayının gelmesiyle birlikte çalışanlar çoğu çalışan ilk zamlı maaşına kavuşacak. Milyonlarca kişi maaşını alırken maaşlarda zamlı AGİ katkısı da olacak. Peki, 2020 AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve kısaltması AGİ olan ödeme, kişinin medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılması sonrası ödemeler yapılıyor. İşte, 2020 zamlı AGİ tablosu ve tüm çalışanlar için AGİ ücretleri!

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:52
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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

Asgari ücret üzerinde maaş alan işçiler ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında aldı. Birçok işçi 1 Şubat günü maaşlarını hesaplarda gördü ve zam oranlarını hesaplamaya başladı. İşçilerin maaşlarına zamlı AGİ ücretleri de dahil edildi. İşçiler zamları ile AGİ'lerini ayrı ayrı hesaplıyor. Zira AGİ ödemesi devlet tarafından maaşın dışında ödeniyor. AGİ ücretleri bu yıl yüzde 15 oranında zamlandı. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerine çıktı. Maaşlarınızı kontrol ederken AGİ'lerinizi mutlaka hesap edin. Peki, zamlı AGİ ücret ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? İşte 2020 AGİ ücretleri...

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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Asgari ücret zammı Aralık ayında yapılan görüşmelerle belirlendi. Enflasyonun yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği yılda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük asgari ücret ödemesi 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak görülüyor.

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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

AGİ'YE DE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve asgari ücretlilerin dışında kalan kesime de verilen AGİ de zamlandı. AGİ zammı, asgari ücret ile doğru orantılı olarak yüzde 15 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 191 TL olan en düşük AGİ bu yıl 220 TL'yi aştı.

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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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İşçiye en az 222 TL AGİ! Evli, eşi çalışmayan, çocuklu AGİ ne kadar? 2020 zamlı AGİ tablousu...

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;