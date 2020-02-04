Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde ise Çin hükümetinin piyasaları ve ekonomiyi destekleme yönündeki çabaları takip edilirken, yatırımcıların Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün hem fiziksel altın hem de yatırımcı talebi üzerindeki etkilerini değerlendirmesiyle üç haftadan daha uzun bir sürenin en yüksek seviyesinden 1570 Dolar seviyesini test ettiği izlendi. Gün sonunda takip edilen gelişmeler ile birlikte Altın'ın kayıplarını sürdürdüğü gözlendi.