29 Temmuz 2023, Cumartesi
Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...
Emeklilik dönemine yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaş artışları ve daha yüksek emekli aylığı elde etmek büyük önem taşıyor. Emeklilik öncesi alınacak bazı önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyebilir. İki kez yılda gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansı, emeklilere umut veriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:42
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