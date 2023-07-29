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Haberler Galeri Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

Emeklilik dönemine yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaş artışları ve daha yüksek emekli aylığı elde etmek büyük önem taşıyor. Emeklilik öncesi alınacak bazı önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyebilir. İki kez yılda gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansı, emeklilere umut veriyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:42
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Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için, yüksek bir emekli maaşı almak önemli bir hedef haline gelmiştir. Emekli maaşı, kişinin tüm çalışma hayatı boyunca elde ettiği kazançlar ve prime esas kazanç üzerinden hesaplanır. Ancak son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar dikkate alınır. Bu nedenle, emeklilikleri öncesinde çalışanlar, emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem vermektedir. İntibak olmadan emekli maaşlarını artırmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Peki, 2000 sonrası emekliler yüksek maaş alabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri genel olarak yılda 2 kez zam alırken, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor.

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Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

Emekli aylığını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler de bulunuyor. Bunlara dikkat edenler, yüksek maaşın yolunu açıyor. İşte detayları...

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Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

EMEKLİLERE her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor.

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Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı yansıtılıyor.