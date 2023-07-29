Emekliye %65 oranla zamlı maaş tablosu şekillendi! İntibaksız 2000-2008 s. sigortalıya yüksek aylık alma imkanı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 3 gümüş kural...

Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için, yüksek bir emekli maaşı almak önemli bir hedef haline gelmiştir. Emekli maaşı, kişinin tüm çalışma hayatı boyunca elde ettiği kazançlar ve prime esas kazanç üzerinden hesaplanır. Ancak son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar dikkate alınır. Bu nedenle, emeklilikleri öncesinde çalışanlar, emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem vermektedir. İntibak olmadan emekli maaşlarını artırmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Peki, 2000 sonrası emekliler yüksek maaş alabilir mi?