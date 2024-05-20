Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı öğretmen atama takvimini ve ilgili detayları yayımladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik başvuru süreci ve sözlü sınav merkezi tercihleri ile ilgili tarihler açıklandı. Pedagojik formasyon ve KPSS puan şartlarının da yer aldığı duyuruda, adayların merakla beklediği kontenjan ve branş dağılımına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte, öğretmen atama kontenjanları ve detayları...