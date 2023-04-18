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Haberler Galeri Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İŞKUR'dan hem iş fırsatı hem de cep harçlığı müjdesi geldi. Mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam için uygun donanım kazanmaları için iş başı eğitim programları düzenleniyor. İŞKUR, bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği açıkladı. Ayrıca bu programa katılmak için bazı şartlar gerekli. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR gençlere harçlık başvurusu nasıl yapılır? sorusunu gündeme getiriliyor. İşte, İŞKUR işbaşı programı başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 15:34
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Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programları kapsamında başvuru yapanlara günlük olarak ödeme yapılıyor. Sisteme kayıtlı iş arayışında olanların mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine katılmaları düzenlenen program için detaylar merak konusu oluyor. Bu programdan yararlananlara 359 lira günlük para verileceği belirtildi. Diğer yandan sunulan sisteme kayıt olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İŞKUR İş Başı Eğitim Programları için katılım şartları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır..

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Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler..

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Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuzdan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler..

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Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! İŞKUR son dakika duyurdu! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuzdan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler..