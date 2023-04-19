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Haberler Galeri 7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40'lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı!

7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40'lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı!

Asgari ücret temmuzda ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabını merak ediliyor. Yıl iki kere yapılan artışlar 6 aylık enflasyon verisine göre belirleniyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Ayrıca asgari ücret zammı dolaylı yoldan kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi birçok ödeme etkiliyor. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar? 2023 asgari ücret temmuzda kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:04
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7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40’lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı! Kısa çalışma, işsizlik ödeneği...

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklinin taban maaşlarına yapılan düzenlemenin ardından gözler asgari ücrete gelecek olan ara zamma çevrildi. Ocak 2023 itibarıyla 8.500 TL olan asgari ücrete ara zam hesabı yapıldı. 10.000 sınırını aşacağı ön görülen maaşlar için örnek tablo çıktı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40’lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı! Kısa çalışma, işsizlik ödeneği...

ASGARİ ÜCRETTE REFAH ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesi maddelerini kamuoyu ile paylaştı.

Seçim manifestosunda 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece asgari ücrete ek zam tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

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7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40’lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı! Kısa çalışma, işsizlik ödeneği...

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı kesinleşti.

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7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40’lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı! Kısa çalışma, işsizlik ödeneği...

ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

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7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40’lık artış tablosu! Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı! Kısa çalışma, işsizlik ödeneği...

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.