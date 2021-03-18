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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuranın hesabına yatacak! Kredi faizinden düşecek! Vadesi 2 yıl ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak... Başvuranın hesabına yatacak! Kredi faizinden düşecek! Vadesi 2 yıl ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak...
Yüz binlerce çalışan ve işveri yakından ilgilendiren ekonomik reform paketinin detayları belli oldu. Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. Kredi fırsatının tüm detayları ise açıklandı. Sağlanacak finansman kredisinin vadesi 2 yıl, ödemelerin ise 6 ay geri ödemesiz olarak yapılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 18:16
Başvuranın hesabına yatacak. Kredi faizinden düşecek. Vadesi 2 yıl ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ekonomik reform paketini açıkladı. İstihdam imkanı ve iş hayatını desteklemek amacıyla birçok düzenleme paketin içinde yer alıyor. Buna göre, geçtiğimiz haftalarda yönetmeliği de yayımlanan uzaktan çalışma uygulaması hakkında yeni düzenlemeler yapılacak ve günün şartlarına uygun şekilde uzaktan çalışma yasası revize edilecek. 100 bin liralık kredi imkanın da detayları belli oldu. Ödemelerin kredi vadesi 2 yıl olurken, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR REFORM PAKETİNDE YER ALDI Ama asıl dikkat çekici olanı, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek olması. Konunun detayına girmeden önce bir özet yapayım. Koronavirüs salgını nedeniyle bir senedir, hem işverenler hem de çalışanlar kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile destekleniyor.
Aynı şekilde, bu süreçte işverene çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı ve bununla birlikte işten çıkarma yasağı da getirildi. Her ne kadar sivil toplum örgütleri, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını talep etse de Cumhurbaşkanı'nın, son yaptığı açıklamaya göre, kısa çalışma ödeneği bu ayın sonunda bitiyor. Ücretsiz izin desteği ile işverenin çalışanı işten çıkarma yasağı da 17 Mayıs tarihinde son bulacak. Özellikle çalışan kesim, desteklerin son bulmasıyla birlikte işte çıkarılmaktan endişe duyuyor.
İşte, açıklanan Ekonomi Reform paketinde bu konuda, benim de dikkatimi çeken, önemli bir düzenleme yer alıyor. İşten çıkarmalar yaşanmasın diye işletmelere ilave istihdam finansman desteği sağlanacak. Destek, sadece istihdamı artırmaya yönelik değil; salgın nedeniyle nakit sıkıntısı çeken işletmelere de bir ölçüde nefes aldıracak.
BİR KİŞİ ALANA 100 BİN LİRA! Peki, bu destekten kimler, nasıl yararlanacak? Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için; Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Mikro ve küçük ölçekli işletme denildiğinde yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeyi kapsıyor demektir. Buna göre, ilave istihdam yaratacak olan işletmeye, KGF destekli 100 bin liralık kredi verilecek. İstihdam yaratılacak her bir kişi için bu destekten yararlanılacak.