20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi! Bütçelerine uygun araba satın almak isteyen vatandaşlar her bütçeye uygun en ucuz arabaları sorguluyor. Kampanyalı 157 bin TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşlar sıfır araba satın alabiliyor. Kasım ayında döviz kuru ve çip krizi nedeniyle araç fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle araçların ÖTV diliminin de değişeceği konuşuluyor. Peki; 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:28
  • 1
  • 15
157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller arama motorlarında sorgulanıyor. 157 bin TL'den başlayan fiyatlarla birbirinden ucuz otomobilleri listemizde bulabilir ve bu araçların zam öncesi fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Kasım ayında araç fiyatlarının yükseleceği düşünülürse, 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller sorgulanıyor. İşte; bütçenize uygun araç fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 171.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 213.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 248.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 259.900 TL

  • 3
  • 15
157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 245.900 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 264.900 TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 257.800 TL

  • 4
  • 15
157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

DACIA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL

Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

  • 5
  • 15
157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 192.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 236.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 225.700 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 256.000 TL

Kampanyalı Fiyatı 248.000 TL