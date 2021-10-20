157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!

2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi! Bütçelerine uygun araba satın almak isteyen vatandaşlar her bütçeye uygun en ucuz arabaları sorguluyor. Kampanyalı 157 bin TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşlar sıfır araba satın alabiliyor. Kasım ayında döviz kuru ve çip krizi nedeniyle araç fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle araçların ÖTV diliminin de değişeceği konuşuluyor. Peki; 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller hangileri?