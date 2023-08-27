HaberlerGaleriEmekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını gündemin önemli bir parçası haline getiriyor. Emeklileri çekmek ve mevcut müşteri tabanını güçlendirmek isteyen bankalar, özel promosyonlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Farklı bankaların sunduğu avantajlar ve teklifler, emeklilerin tercihlerini belirlemede etkili oluyor. İşte emekliye ek kazançta yeni çizelge...