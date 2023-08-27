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Haberler Galeri Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını gündemin önemli bir parçası haline getiriyor. Emeklileri çekmek ve mevcut müşteri tabanını güçlendirmek isteyen bankalar, özel promosyonlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Farklı bankaların sunduğu avantajlar ve teklifler, emeklilerin tercihlerini belirlemede etkili oluyor. İşte emekliye ek kazançta yeni çizelge...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 21:40
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Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına ve banka hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bankalar, emeklilere yönelik özel olarak tasarladıkları promosyonlarla, emekli müşterilerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak güvenilir ve cazip bir seçenek olmayı hedefliyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

İş Bankası: İlk Emekli Maaşına Özel Promosyon

İş Bankası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya sunuyor.

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Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Bu kampanya kapsamında, ilk emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.

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Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar ayrıcalıklardan ve avantajlardan da yararlanabiliyor.

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Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Garanti BBVA: Esnek Promosyon Seçenekleri

Garanti BBVA, emeklilere farklı maaş aralıklarına göre özelleştirilmiş promosyon teklifleri sunuyor. 3.500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL aralığındakilere 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstü maaş alanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.