Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00’a dikkat! 4A, 4B, 4C’li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...

Emekli promosyonları, emekli olan bireylerin finansal anlamda rahatlamasına ve banka hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bankalar, emeklilere yönelik özel olarak tasarladıkları promosyonlarla, emekli müşterilerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak güvenilir ve cazip bir seçenek olmayı hedefliyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...