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Haberler Galeri Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

SSK ve Bağkur emeklileri için yeni maaş hesaplaması açıklandı. Ocak ayındaki enflasyon artışı için ipucu, Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmininden elde edildi. Bu tahmin doğrultusunda zam hesaplaması yapılırken, ek iyileştirme de gündeme alındı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon tahminine göre, emeklilerin zam oranı yüzde 33.13 olarak belirlendi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 08:13
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Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

Emeklilerin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası, güncel TÜFE tahminini paylaşarak bu süreci şekillendirdi. Ocak ayı zam oranının hesaplanmasında bu tahmin önemli ipuçları arasında yer alırken, aynı zamanda ek iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Hal böyle olunca emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için araştırmalar sıklaştı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? İşte, güncel hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

Emeklilerin maaşları için ek iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı için de ipuçları geliyor.

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Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.

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Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

MERKEZ NE AÇIKLAMIŞTI?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da geliyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncellenmişti. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

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Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Bugün yeni bir tahmin daha geldi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 çıktı.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek. Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak.