Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...

Emeklilerin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası, güncel TÜFE tahminini paylaşarak bu süreci şekillendirdi. Ocak ayı zam oranının hesaplanmasında bu tahmin önemli ipuçları arasında yer alırken, aynı zamanda ek iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Hal böyle olunca emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için araştırmalar sıklaştı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? İşte, güncel hesaplamalar...