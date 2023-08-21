21 Ağustos 2023, Pazartesi
Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
SSK ve Bağkur emeklileri için yeni maaş hesaplaması açıklandı. Ocak ayındaki enflasyon artışı için ipucu, Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmininden elde edildi. Bu tahmin doğrultusunda zam hesaplaması yapılırken, ek iyileştirme de gündeme alındı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon tahminine göre, emeklilerin zam oranı yüzde 33.13 olarak belirlendi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni maaş hesaplaması!
Giriş Tarihi: 21.08.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 08:13
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