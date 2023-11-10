Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

Öğrencilere 3.570 TL veriliyor! Hemen başvuru yapın! Ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Programı, çocukların eğitimine destek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir yardım programı olarak öne çıkıyor. Destek ödemelerinin başvuruları ise hala devam ediyor. Peki, SED yardımı nasıl alınır? İşte, SED destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!