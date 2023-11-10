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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

Öğrencilere 3.570 TL veriliyor! Hemen başvuru yapın! Ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Programı, çocukların eğitimine destek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir yardım programı olarak öne çıkıyor. Destek ödemelerinin başvuruları ise hala devam ediyor. Peki, SED yardımı nasıl alınır? İşte, SED destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 10.11.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 17:13
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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN’a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlayarak çocukların bakımı ve eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bu yardımdan binlerce kişi faydalanıyor. İşte, SED destek programı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN’a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

ÖDEMELER YÜKSELDİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını açıklamıştı.

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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN’a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

Bu kapsamda daha önce 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile, yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme almaya hak kazanacak.

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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN’a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

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Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN’a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.