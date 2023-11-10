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Haberler Galeri Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek önemli bir değişiklik heyecanla bekleniyor. Yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek bu düzenleme, emeklilik yaşını 5 yıla kadar daha erken bir aşamaya taşıyarak birçok kişiye erken emeklilik olanağı sunacak. Şu an için 9 bin gün olan prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilecek. İşte, kadın erkek emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 18:11
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Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Emeklilik sürecini vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi ve prim ödeme şartlarının gözden geçirilmesini içeren yeni düzenleme, emeklilik hakkı kazanmak isteyenlere daha erken emeklilik imkanı sunacak. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

SÜRE DÜŞÜYOR

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

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Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

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Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.