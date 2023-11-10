Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek önemli bir değişiklik heyecanla bekleniyor. Yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek bu düzenleme, emeklilik yaşını 5 yıla kadar daha erken bir aşamaya taşıyarak birçok kişiye erken emeklilik olanağı sunacak. Şu an için 9 bin gün olan prim ödeme şartı, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilecek. İşte, kadın erkek emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...