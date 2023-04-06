HaberlerGaleriÖğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...
14 Mayıs seçimlerinin öncesinden Başkan Erdoğan'dan müjde açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilere bayram ikramiyesi verileceği yönündeki bazı gelişmeler sonrasında öğrenciler araştırmalarını sıklaştırdı. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor. "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere ne kadar bayram harçlığı verilecek?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!