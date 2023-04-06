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Haberler Galeri Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

14 Mayıs seçimlerinin öncesinden Başkan Erdoğan'dan müjde açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilere bayram ikramiyesi verileceği yönündeki bazı gelişmeler sonrasında öğrenciler araştırmalarını sıklaştırdı. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor. "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere ne kadar bayram harçlığı verilecek?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 15:42
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Öğrencilere bayram müjdesi geldi! 2.000 TL ikramiye verilecek Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verileceği iddia edildi. Bilindiği üzere emekliler iki bayramda toplan 4.000 TL ikramiye ödemesi alıyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor. Hal böyle olunca,"Bayram ikramiyesi kime verilecek? Ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere bayram müjdesi geldi! 2.000 TL ikramiye verilecek Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

Başkan Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor.

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Öğrencilere bayram müjdesi geldi! 2.000 TL ikramiye verilecek Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da Ankara Arena'da yapılacak. Başkan Erdoğan, kampanyada kullanılacak fotoğrafları da çektirdi. Bunlar ilk olarak tanıtım toplantısında kamuoyu ile buluşacak.

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Öğrencilere bayram müjdesi geldi! 2.000 TL ikramiye verilecek Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

SÜRPRİZLER ORTAYA ÇIKIYOR

Başkan Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı.

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Öğrencilere bayram müjdesi geldi! 2.000 TL ikramiye verilecek Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.