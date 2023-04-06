Öğrencilere bayram müjdesi geldi! "2.000 TL ikramiye verilecek" Öğrencilere bayram ikramiyesi, harçlığı verilecek mi? Lisans, önlisans, AÖF...

Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verileceği iddia edildi. Bilindiği üzere emekliler iki bayramda toplan 4.000 TL ikramiye ödemesi alıyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor. Hal böyle olunca,"Bayram ikramiyesi kime verilecek? Ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!