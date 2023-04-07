HaberlerGaleri3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
3 yıl geri ödemesiz trink 250 bin TL hesapta! Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru | 10 yıl vade, düşük faiz fırsatı kaçmaz! Mobilya, beyaz eşya, çeyiz...
Başkan Erdoğan'ın seçime kadar olacağını açıkladığı sürprizler heyecanlandırdı. Evlenecek çiftlere yönelik hazırlanan devlet destekli düşük faizli evlilik kredisinin detayları öğrenilmeye çalışılıyor. Çiftler evlilik hazırlığı sırasında 10 yıl vade imkanı bulunan krediyle birlikte nakit ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek. Peki devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi başvuruları ne zaman? İşte detaylar!