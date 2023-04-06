Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

AK Parti iktidarında son 21 yılda çalışma hayatında ve emeklililerle ilgili gelirleri artırıcı devrim gibi düzenlemeler uygulamalaya alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız" ifadelerini kullanarak 14 maddede tüm detayları paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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