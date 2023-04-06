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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

AK Parti iktidarında son 21 yılda çalışma hayatında ve emeklililerle ilgili gelirleri artırıcı devrim gibi düzenlemeler uygulamalaya alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız" ifadelerini kullanarak 14 maddede tüm detayları paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiğinden beri AK Parti hükümetinin çalışma hayatında yaptığı devrimleri dün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, memur, emekli ve esnafları sosyal güvenlik çatısı altında toplanarak sunulan hizmetlere detaylarıyla yer verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

21 YILDA 14 DEVRİM!

İŞTE SON 21 YILDA SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN UYGULAMALAR:

1. Memur, emekli ve esnaf sosyal güvenlik tek çatı altında toplandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

2. Emeklilik işlemlerinin çoğu e-Devlet'e taşındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

3. Fiş-fatura toplayarak vergi iadesi alma uygulaması kaldırıldı, buradan elde edilen %4-5 gelir maaşlara eklendi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | 21 yılda 14 devrim

4. Madenciler başta olmak üzere farklı iş kollarında çalışan çok sayıda insana emeklilik avantajları sağlandı.