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Haberler Galeri İstanbul'da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı

İstanbul'da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı

İstanbul'da kira fiyatları | Megakent İstanbul'da artışa geçen kira fiyatları vatandaşları oldukça düşündürüyor. En yüksek kira artışı Beykoz'da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa'da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. İşte kira fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler ile satılık tarafta m2 fiyatlarının en fazla yükseldiği iller..

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:33
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İstanbul’da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı
Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan 'sahibindex Konut Piyasası Görünümü' raporu açıklandı.
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İstanbul’da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı

İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçeler şöyle;

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İstanbul’da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı

Beykoz - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 92,6

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İstanbul’da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı
Sarıyer - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 89
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İstanbul’da kiralık daire nasıl bulunur | Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Rakamlar iki katına çıktı
Tuzla - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 86,8