Öğrencilere 12 ay karşılıksız 2.000-3000 TL ödeme! 2,4 yıllık yıllık üniversite okuyanlar dikkat! Başvuru şartları ve tarihleri...
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıtlarını tamamlıyor. Öğrenciler ve veliler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan hazırlıkların arasında en çok merak edilen konular arasında "burs" yer alıyor. Bu süreçte belediyeler ve kurumlar tarafından öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanıyor. Kurumların burs başvuru süreci hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, karşılıksız burs veren kurumlar...
Giriş Tarihi: 09.09.2022
19:25 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
19:32
Öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlıyor. 2022-2023 eğitim yılına kısa süre kala öğrenciler ve veliler burs veren kurumlar için detayları araştırmaya başladı. Kurum ve vakıflar tarafından öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanıyor. Burs imkanından yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, karşılıksız burs veren kurumlar...
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SANCAKTEPE BELEDİYESİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Sancaktepe Belediyesi, 2022 yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için sevindiren haberi duyurdu. Devlet üniversitelerinde 2 yıllık üniversite kazanan adaylara bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL verilecek. Yine devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerini kazananlara ve özel üniversitelerde tam burslu okuyanlara ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Başvuru işlemleri 5-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sancaktepe burs başvuru işlemleri bizzat gerçekleştirecek. Burstan 2022 yılı 1 Ocak ve öncesinde Sancaktepe'de ikamet eden adaylar ile birlikte 22 yaşın altındaki adaylar yararlanacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ikamet belgesi, kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve üniversite yerleştirme sonuç belgesiyle beraber Sancaktepe Belediyesi Hizmet Binasına başvuru yapabilirler.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 1.000 TL BURS VERİYOR!
Sancaktepe Belediyesi'nin yanı sıra Çekmeköy Belediyesi'de üniversite eğitimi alan öğrenciler için eğitim desteği başlattı. Üniversite sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere 1.000 TL ödeme yapılacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden online alınırken adaylardan ikametgah belgesi, lise diploması ve üniversite kayıt belgesi talep edilecek. Burstan 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezunları da faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar buradan direkt olarak sayfaya yönlendirilir.
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA)
TÜGVA tarafından ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık 300 TL burs ödemesi yapılıyor. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere yurt ihtiyaç bursu ve yurt başarı bursu da sağlıyor. 24 yaşından küçükler, başka kurumdan burs almayanlar, T.C. vatandaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler burstan yararlanıyor.