Öğrencilere 12 ay karşılıksız 2.000-3000 TL ödeme! 2,4 yıllık yıllık üniversite okuyanlar dikkat! Başvuru şartları ve tarihleri...

SANCAKTEPE BELEDİYESİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Sancaktepe Belediyesi, 2022 yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için sevindiren haberi duyurdu. Devlet üniversitelerinde 2 yıllık üniversite kazanan adaylara bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL verilecek. Yine devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerini kazananlara ve özel üniversitelerde tam burslu okuyanlara ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Başvuru işlemleri 5-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.