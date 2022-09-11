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Haberler Galeri İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul'da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul'da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

Artan maliyet ve talep ile birlikte konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul'un 12 ilçesinde yapılan araştırmaya göre yeni konut fiyatlarının en uygun olduğu yer Esenyurt. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy'de yeni konut projelerinde 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor. İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:39
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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul’da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

Yüzde 100'ü aşan Inşaat maliyet artışı ve talep birlikte Yeni Konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma da sıfır konuta ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul’da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

İstanbul'da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçede yapılan araştırmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt'ta. Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor. İstanbul'da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul’da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

3 BÜYÜKTE EN UCUZ ANKARA

Değerleme şirketi Ankara ve İzmir'de de yeni konut fiyatlarını mercek altına aldı. Buna göre İzmir'de yeni bir binada en ucuz evin metrekare fiyatı 6 bin 500 lira olsa da birçok ilçede 10 bin lira bandının aşıldığı görülüyor. En yüksek metrekare fiyatına bakıldığında ise rakam 85 bin liraya kadar çıkıyor.

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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul’da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

3 büyük ilde en uygun yeni konut seçenekleri ise Ankara'da. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle dışındaki ilçelerde metrekare fiyatı 10 bin liranın altında seçenek var. Hatta merkezi olmayan noktalarda fiyatlar 4-5 bin lira bandına düşüyor. Başkentte en yüksek fiyatlara bakıldığında ise metrekare satış fiyatı 50 bin lirayı buluyor.

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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul’da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor

İZMİR'DE SIFIR KONUT FİYATLARI - EN DÜŞÜK (TL/m²) EN YÜKSEK (TL/m²)

Balçova - 12,000 - 25,000
Bayraklı - 13,000 - 60,000
Bornova - 12,000 - 52,000
Buca - 13,00 - 25,000