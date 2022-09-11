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İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli! İstanbul'da bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor
Artan maliyet ve talep ile birlikte konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul'un 12 ilçesinde yapılan araştırmaya göre yeni konut fiyatlarının en uygun olduğu yer Esenyurt. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy'de yeni konut projelerinde 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor. İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:39