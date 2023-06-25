Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...

Evladı olanlara müjde duyuruldu! Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım hakkında detaylar anne babaların tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere para yardımı yapılıyor. Çocuk sayısına göre aylık 350-650 TL aralığında ödeme yapılıyor. İhtiyaca yönelik tespitler yapıldıktan sonra gerekli şartları taşıyan hemen PTT'den nakit çekebiliyor. Peki, Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni kimler alabilir? İşte e-devlet başvuru ekranı!