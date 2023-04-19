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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde öğrencilere ve yeni evlenecek gençlere çeşitli destekler yer aldı. Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilmesi için gençler tarafından tarih ve başvuru detayları açıklaması bekleniyor. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:17
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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren, üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak.

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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

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Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.