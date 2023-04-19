"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren, üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?