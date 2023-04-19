19 Nisan 2023, Çarşamba
Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde öğrencilere ve yeni evlenecek gençlere çeşitli destekler yer aldı. Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilmesi için gençler tarafından tarih ve başvuru detayları açıklaması bekleniyor. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 21:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 21:17
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