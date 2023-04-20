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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmasıyla indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını merakla takip ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:17
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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

Yarından itibaren akaryakıt fiyatları cephesinde hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için indirim bekleniyor. Peki, benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar olacak?

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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor.

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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

Motorin fiyatları

İstanbul 21.09 TL
Ankara 21.45 TL
İzmir 21.52 TL