2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...

Emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemeler yıl içerisinde hayata geçirildi. Diğer yandan en düşük emekli maaşı da 7.500 TL olarak belirlendi. Hal böyle olunca gözler olası intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 sonrası emeklileri kapsayacak düzenleme için yıl içinde adımların atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Peki, intibak düzenlemesi onaylanırsa maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte gelişmeler!