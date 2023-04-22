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Haberler Galeri Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

"Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. Artık öğrenciler, emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi alacak. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte, başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 22.04.2023 21:27
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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

Başkan Erdoğan öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verileceğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ödemelerin yatacağı tarihi öğrenmek isteyenler gençler, araştırmalarına hız kazandırdı.Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürprizin hazırlıkları sürüyor.Açıklanacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak.

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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

Buna göre, üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek."Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.

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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başladı. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek.

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Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.