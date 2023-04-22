Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?

"Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. Artık öğrenciler, emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi alacak. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte, başvuru ekranı!