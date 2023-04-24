Her ay kesintisiz verilecek! İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK 2023?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Nisan ayında da evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla maaşların erken yatırılması beklense de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.