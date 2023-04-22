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Haberler Galeri 10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Krediler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, oranları merak ediyor. Kazancı yeterli olmayan kişiler için bankaların çeşitli kredi seçenekleri bulunuyor. Geri ödeme şartıyla tüketicilere finansal destek sağlanıyor. Ödeme planı banka ve tüketici arasında belirlenen vadelere göre değişiyor. Peki, ihtiyaç kredisi nasıl hesaplanır? Bankaların faiz oranları yüzde kaç? İşte, Halkbank, ING, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:58
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10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. İhtiyaç kredisi, evlilik, taşınma, alışveriş ya da mevcut borcu bulunan kişilerin her türlü ihtiyacını karşılamak farklı vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir. Bankalara gitmeden önce hesaplama yapmak isteyenler, 22 Nisan bankaların kredi faiz oranları nasıl? sorusunu sorguluyor. İşte, ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

İhtiyaç kredisi çekebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

*18 yaşından büyük olmak
*Gelir belgesi
*Sigorta girişinin olması

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10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

*Kredi notunuzun yeterli olması.
*Kredi çekerken en önemli kriterlerden birisi de kredi notudur. Tüketicinin kredi notu ne kadar yüksekse bankalardan kredi *alabilme imkanı daha kolaydır.

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10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

10.000 TL 36 AY VADE

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

415,53 TL

Toplam Ödeme

15.014,08 TL

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10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...

ING

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

483,15 TL

Toplam Ödeme

17.443,40 TL