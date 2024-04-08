2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

İş hayatında sağlık sorunlarıyla karşılaşan çalışanlar için sosyal güvenlik mevzuatı, erken emeklilik imkanlarıyla önemli bir destek sağlar. Bu destek, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki temel kategoride sunulur. Malulen emeklilik, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle işlerini yapamayacak durumda olduklarında erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. Engelli hakkıyla emeklilik ise engelli bireylerin, iş hayatında yaşadıkları zorluklar nedeniyle erken emeklilik yapabilmelerine olanak tanır.

Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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