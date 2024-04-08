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Haberler Galeri 2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

İş hayatında sağlık sorunlarıyla karşılaşan çalışanlar için sosyal güvenlik mevzuatı, erken emeklilik imkanlarıyla önemli bir destek sağlar. Bu destek, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki temel kategoride sunulur. Malulen emeklilik, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle işlerini yapamayacak durumda olduklarında erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. Engelli hakkıyla emeklilik ise engelli bireylerin, iş hayatında yaşadıkları zorluklar nedeniyle erken emeklilik yapabilmelerine olanak tanır.

Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:14
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2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

Sağlık sorunları nedeniyle iş kapasitesini kaybeden bireyler, malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik kategorilerine başvurarak erken emeklilik imkanlarından faydalanabilmektedir. Bu süreçte, uzman hekimlerin yapmış olduğu değerlendirmeler ve hazırlanan sağlık raporları büyük önem taşır. Mesleklerini sürdüremeyecek durumda olan çalışanlar, bu emeklilik imkanları sayesinde maddi güvenceye kavuşarak yaşamlarını sürdürebilirler.

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2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

HASTALIKLARIN LİSTESİ

📍Behçet hastalığı

📍Epilepsi

📍Görme kaybı

📍Beyin tümörleri

📍Felç

📍Organ nakli (kemik iliği hariç)

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2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

📍Zeka geriliği

📍Tüberküloz

📍Parkinson hastalığı

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2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

📍Siroz

📍Multipl skleroz (MS)

📍Şizofreni

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2000 2005 2010 SGK girişliye: 1800 prim gününe 10 yılla erken emeklilik

📍Demans

📍Bipolar bozukluk

📍Uzuv kayıpları

📍Serebral palsi

📍AIDS