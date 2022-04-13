2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

2022 Ramazan Bayramı 2 Nisan tarihinde idrak edilecek ve her yıl Ramazan, Kurban Bayramı'nda olmak üzere 2 kez ödenen emekli ikramiyesinin ne kadar artacağı merak konusu oldu. 2022 asgari ücret ve pek çok ödenen desteklere yapılan artışla birlikte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye miktarının kaç TL'ye çıkacağı için nefesler tutuldu. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor ve detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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