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Haberler Galeri 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

2022 Ramazan Bayramı 2 Nisan tarihinde idrak edilecek ve her yıl Ramazan, Kurban Bayramı'nda olmak üzere 2 kez ödenen emekli ikramiyesinin ne kadar artacağı merak konusu oldu. 2022 asgari ücret ve pek çok ödenen desteklere yapılan artışla birlikte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye miktarının kaç TL'ye çıkacağı için nefesler tutuldu. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor ve detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:08
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👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı emekli bayram ikramiyesine çevrildi ve 2022 yılında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor ve detayları haberimizde derledik. Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacak olan emekli ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve milyonlarca vatandaş hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yararlanmıştı. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili rakam merakla beklenirken, Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bayram ikramiyeleriyle ilgili iki formül olduğunu açıkladı.

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👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

Faruk Erdem bununla beraber bu hafta Meclis'e gelen Torba Yasa ile bu konuda düzenleme olacağı beklentisi içinde olduklarını da bildirdi.

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👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

ENFLASYONA GÖRE SABİT ARTIŞ: 3.000

Ramazan bayramı 1500 ve Kurban Bayramı 1500 olmak üzere toplamda 3 bin lira verilecek. Meclis'teki düzenmelede bu formül üzerinde duruluğunu belirtti.

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👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!
👉Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiriyor! 2022 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 🔎Emekli ikramiyesinde 2 formül ön plana çıkıyor!

BİRİNCİ FORMÜLE GÖRE HESAP

EMEKLİ : 1500+1500

DUL YETİM (YÜZDE75 ALANLAR) : 1.125+ 1.125

DUL YETİM (YÜZDE 50 ALANLAR): 750+750

YETİM (YÜZDE 25 ALANLAR): 375+375