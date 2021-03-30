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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödenmezse hakkınız yanabilir! SGK borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Elinizi çabuk tutun... Ödenmezse hakkınız yanabilir! SGK borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Elinizi çabuk tutun...
Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren SGK borçlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılandırma başvuruları 1 Şubat tarihinde sona ermişti. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar ilk taksitlerini 31 Mart'a kadar peşin öderlerse, enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Taksiti seçenler ise ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50'si silinecek. Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2'şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek. İlk taksidini ödemeyen vatandaşlar haklarını kaybedecek.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 21:56
Ödenmezse hakkınız yanabilir. SGK borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Elinizi çabuk tutun. SGK prim borçlarını yapılandıranların ilk taksit ve peşin ödemeleri devam ediyor. Yapılandırmadan faydalananlar 31 Mart'a kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuru tarihini 1 Şubat 2021'e, ödemesi süresini ise 31 Mart 2021'e kadar uzatarak, daha fazla kişinin faydalanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2.1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi
Bakan Selçuk, söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yeniden yapılandırıldığını kaydetti.
SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.
Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkân�� getirildi. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı.