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Haberler Galeri Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Pandemi döneminde birçok kampanya yapan bankalar, faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bankaların güncel kredi oranlarını sayfamızda derledik. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 31 Mart banka banka konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 09:10
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Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı için kredi çekmek isteyenler ile ev ya da araba almayı planlayan vatandaşlar hangi bankanın daha uygun oranda kredi verdiğini merak ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 31 Mart banka banka konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

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Kredi faizleri değişti! 31 Mart Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.79