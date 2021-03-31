Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Acil nakit ihtiyacı için kredi çekmek isteyenler ile ev ya da araba almayı planlayan vatandaşlar hangi bankanın daha uygun oranda kredi verdiğini merak ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 31 Mart banka banka konut kredisi faiz oranları...