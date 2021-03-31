Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Pandemi döneminde birçok kampanya yapan bankalar, faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bankaların güncel kredi oranlarını sayfamızda derledik. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 31 Mart banka banka konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:10Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 09:10