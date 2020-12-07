Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sosyal sigorta güvencesi altında çalışan bir vatandaş, yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu, yaralanma, sakatlanma gibi problemler yüzünden işe gidemezse ortaya çıkan maddi kayıp SGK tarafından karşılanmaktadır. Resmi adı yanı sıra rapor parası olarak da bilinen ödeme hafta sonu hariç hafta içi en az 3 gün rapor alan bir kimse bu haktan faydalanabilecek. Bu haktan yararlanmak için vatandaşların sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşu ya da uzman hekim tarafından yazılan raporla ispatlamaları gerekir. İşte, SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası nasıl, nereden alınır? PTT rapor parası ücreti sorgulama...