Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödemenizi alabilirsiniz! SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası nasıl, nereden alınır? PTT rapor parası ücreti sorgulama... Ödemenizi alabilirsiniz! SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası nasıl, nereden alınır? PTT rapor parası ücreti sorgulama...
İş yerinde çalışan bir kişi herhangi sebepten dolayı işe gitmezse maaşında kesintiye uğrar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu kesinti karşılanır. Çalışan kişi, çalışamaz duruma gelir ise bu kesilen ücreti almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yani SGK 'ya iş göremez raporuyla başvurulması gerekmektedir. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi SGK 'dan aldığı raporu Sigorta Kurumu tarafından yetki verilen hekime giderek iş göremez raporu almaya hak kazanır. İşlemleri tamamlanan kişi PTT üzerinden sorgulama yaparak ücretini alabilir. İşte, SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası nasıl, nereden alınır? PTT rapor parası ücreti sorgulama...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 23:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 23:51
Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sosyal sigorta güvencesi altında çalışan bir vatandaş, yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu, yaralanma, sakatlanma gibi problemler yüzünden işe gidemezse ortaya çıkan maddi kayıp SGK tarafından karşılanmaktadır. Resmi adı yanı sıra rapor parası olarak da bilinen ödeme hafta sonu hariç hafta içi en az 3 gün rapor alan bir kimse bu haktan faydalanabilecek. Bu haktan yararlanmak için vatandaşların sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşu ya da uzman hekim tarafından yazılan raporla ispatlamaları gerekir. İşte, SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası nasıl, nereden alınır? PTT rapor parası ücreti sorgulama...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK RAPOR PARASI
İş göremezlik ödeneği olarak da bilinen rapor parası almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
•İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor
•Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.
•İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.
•Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.