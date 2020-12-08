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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları 2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları Son dakika 2021 asgari ücret ne kadar olacak | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette toplantılar yapılmaya devam ediyor. İşçiler maaşlarına yapılacak zamların hesabını yapıyor. Yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde rakamlar da artacak. İşte o tablo Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:52 Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'in haberine göre; İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor. İşte olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
Yüzde 11 zam: 2579.64 lira Yüzde 12 zam: 2602.88 lira