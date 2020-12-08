2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'in haberine göre; İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.