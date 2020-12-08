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Haberler Galeri 2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

Son dakika 2021 asgari ücret ne kadar olacak | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette toplantılar yapılmaya devam ediyor. İşçiler maaşlarına yapılacak zamların hesabını yapıyor. Yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde rakamlar da artacak. İşte o tablo

Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:52
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2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları
Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'in haberine göre; İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.

Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

İşte olası zamlar:

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2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

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2021 asgari ücret | 2021 asgari ücret ne kadar | İşte olası asgari ücret zamları

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira