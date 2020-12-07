Fiyatı dibe çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-150 bin lira aralığında...

Otomobil piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında iniş ve çıkışlar devam ediyor. Alınan önlemler sonrasında fiyatlarda düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Dev firmalar müşterilerinin isteklerine yetişemediği için sıfır araç alımında sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca fiyatlarda yaşanan sert dalgalanma araba alacakları kara kara düşündürüyor. SUV araçlar ise beklenmedik şekilde fiyat aralığını korudu. Fiyatları 100-150 bin lira aralığında SUV araçları sizler için derledik.