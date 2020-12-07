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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatı dibe çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-150 bin lira aralığında... Fiyatı dibe çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-150 bin lira aralığında...
Pandemi sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmesinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle ikinci el fiyatları tavan yapmış durumda. SUV araçların fiyatlarının sabit kalması nedeniyle talep oldukça artıyor. İlan sitelerinde üst sıralarda bulunan modellerin özellikle 7 yaş ve üstü oldukça ilgi görüyor. İşte, fiyatı dibe çakılan en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 23:24
Otomobil piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında iniş ve çıkışlar devam ediyor. Alınan önlemler sonrasında fiyatlarda düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Dev firmalar müşterilerinin isteklerine yetişemediği için sıfır araç alımında sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca fiyatlarda yaşanan sert dalgalanma araba alacakları kara kara düşündürüyor. SUV araçlar ise beklenmedik şekilde fiyat aralığını korudu. Fiyatları 100-150 bin lira aralığında SUV araçları sizler için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR CHEVROLET CAPTİVA
2013 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira
DACİA DUSTER
2017 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-140 bin lira
HYUNDAİ İX 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira
NİSSAN QASHQAİ
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira