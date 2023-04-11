5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...

EYT prim ve gün sayısı için detaylar merak ediliyor. Düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Bağ-Kur'luların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik talepleri bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışanlar için prim eşitlemesi için müjdeyi verdi. Peki, prim eşitleme ne zaman devreye girecek? Bağ-Kur prim eşitleme başladı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler!