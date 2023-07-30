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Haberler Galeri Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun!

Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun!

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar için müjde! Emekli, memur ve asgari ücrete yapılan zammın ardından sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3.500 TL'den 5.500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7.500 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Peki, "Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?", Dul ve yetim maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte yeni sosyal yardımlar için son hesaplamalar!

Giriş Tarihi: 30.07.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 09:08
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Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

Emekli memur maaşında yaşanan artış sonrası sosyal yardım ödemeleri ihakkında detaylar merak konusu oluyor. Dul ve yetim aylığı alanlar ya da henüz başvuru yapmamış olanlar ödeme miktarını araştırıyor. Peki ''Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL? , Dul ve yetim aylığı ne zaman yatıyor? İşte, dul ve yetim aylığı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

DUL - YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.

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Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu.

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Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

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Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet’ten başvurun!

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.