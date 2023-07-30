Ödemelere ek % 25 EK ZAM kesinleşti! Müjde geldi, hesaplara + 5.625 TL yatırılacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun!

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar için müjde! Emekli, memur ve asgari ücrete yapılan zammın ardından sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3.500 TL'den 5.500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7.500 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Peki, "Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?", Dul ve yetim maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte yeni sosyal yardımlar için son hesaplamalar!