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Haberler Galeri Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Temmuz 2023 emekli ve maaş zammı kesinleşti. Maaş zammı oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken beklenen son dakika açıklaması geldi. Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:15
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Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

Emekli maaş farkları 2023 Temmuz ödeme tarihi son dakika! Milyonlarca kişi, 2023 Temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, 2023 emekli farkları ne zaman yatacak? İşte emekli maaş farkı son gelişmeler...

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Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

SGK AÇIKLADI! EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı bir son dakika açıklaması ile milyonların merakla beklediği emekli maaşı farkları ödeme tarihini duyurdu.

Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz 2023 Cuma günü yapılacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

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Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

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Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

Emekli Sandığı emeklileri 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

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Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.