Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...

SGK AÇIKLADI! EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı bir son dakika açıklaması ile milyonların merakla beklediği emekli maaşı farkları ödeme tarihini duyurdu.

Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz 2023 Cuma günü yapılacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.