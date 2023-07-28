28 Temmuz 2023, Cuma
Emekli maaş farkları yattı mı son dakika? 2023 Temmuz 4A, 4B, 4C maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli, malul, dul veya yetim aylığı...
Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Temmuz 2023 emekli ve maaş zammı kesinleşti. Maaş zammı oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken beklenen son dakika açıklaması geldi. Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:15
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