Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! 7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…
Önce memur maaş zamları belirlendi, ardından enflasyon farkı için ipuçları ortaya çıktı. Şimdi gözler, toplumun diğer kesimlerine yapılan ödemelerin nasıl değişeceğine çevrildi. Özellikle yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yönelik yapılan ödemelerdeki değişiklikler, birçok insan için önem taşıyor. İşte yeni zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 07.09.2023
11:26 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
11:28
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşları desteklemek amacıyla çeşitli sosyal yardım programları uyguluyor. Bu programlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Ocak ayı memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 15 olarak belirlendi. Ancak, Orta Vadeli Program'da öngörülen
yüzde 65'lik enflasyon tahminine göre, bu artış yüzde 49.46 gibi daha düşük bir değere denk gelecek. Bu durumdan destek ödemeleri de etkilenecek. İşte güncel maaş tablosu... GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişim de sosyal yardım ödemelerine yansıyacak. İşte memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları ve Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin yazısı...
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor.
Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.
Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.