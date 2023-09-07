Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! 7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşları desteklemek amacıyla çeşitli sosyal yardım programları uyguluyor. Bu programlar, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Ocak ayı memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 15 olarak belirlendi. Ancak, Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 65'lik enflasyon tahminine göre, bu artış yüzde 49.46 gibi daha düşük bir değere denk gelecek. Bu durumdan destek ödemeleri de etkilenecek. İşte güncel maaş tablosu...