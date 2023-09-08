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Haberler Galeri Ocak 2024'te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

Ocak 2024'te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

Orta Vadeli Program'ın 2023 yılı enflasyon tahmininin yüzde 65 olması önümüzdeki dönemde memur, emekli ve sosyal destek zamlarının yanı sıra asgari ücretin de artışının bu tahmine bağlı olacağını gösteriyor. Ancak sadece Ocak ayındaki artışlarla sınırlı kalmayacak. Asgari ücret, enflasyonun yanı sıra bir dizi faktöre dayalı olarak belirlenecek.İşte 4 farklı zam haritası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 08:50
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Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

Türkiye'nin ekonomik yol haritasını çizen Orta Vadeli Program, 2023 yılı için enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıkladı. Bu tahmin, memur maaşları, emekli maaşları ve sosyal desteklerin Ocak zamları için önemli bir ipucu sunuyor. Enflasyon, bu zamların belirlenmesinde en kritik faktör olacak. Asgari ücretin tespiti için ise 4 farklı formül masaya yatırılacak ve enflasyonun seyrine göre bu formüllerden biri seçilerek asgari ücret yeniden belirlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

Orta Vadeli Program'ın içerdiği 2023 yılı enflasyon tahmini, memurların, emeklilerin ve diğer sosyal desteklerin Ocak ayındaki zamlarının önünü açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, memurların yüzde 15'lik artışına ek olarak hesaplanmaya başladı. Ayrıca, memur maaş katsayısındaki artış, 65 yaş aylıkları, engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımların miktarını etkileyecek. Ancak Ocak ayındaki bu artışlarla sınırlı kalmayacak; asgari ücret dahil birçok ödeme 1 Ocak itibarıyla yenilenecek ve artacak.

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Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

2 ARA ZAMLA MAAŞLAR ARTTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın Aralık ayında bir araya gelerek, bir sonraki yıl için geçerli olacak asgari ücreti belirliyor. Ancak bazı istisnai durumlarda, yıl içinde de asgari ücrete zam yapılabilir. Hem geçen yıl hem de bu yıl, Temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapıldı.

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Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

2023 TEMMUZ ZAMMIYLA 11 BİN 402 TL'YE ULAŞTI

Bu yıl asgari ücretlilere yapılan artışlar, oldukça dikkat çekiciydi. Asgari ücretliler, 2023 yılına yüzde 54.66'lık bir artışla net 8 bin 506 lira ücretle başladılar. Ancak Temmuz ayında yapılan yaklaşık yüzde 34'lük bir ara zamla birlikte, net asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltildi. Bu artışlar, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Bu yeni asgari ücret miktarı, yılsonuna kadar geçerli olacak.

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Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

2024'TE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, belirleyeceği asgari ücreti yıllık olarak tespit edecek. Yani, komisyonun çalışmaları sonucunda 2024 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret miktarı belirlenmiş olacak. Ancak, gelecek yıl içinde istenirse bir ara zam yapılabilmesi de mümkün olacak. Bu konuda alınacak kararlar, ilerleyen dönemlerde açıklığa kavuşacak.