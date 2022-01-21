Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

İlave tediye ödemeleri ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Kamuda çalışan binlerce işçinin ikramiye tutarları belli oldu. Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Konu hakkında tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ilave tedite ödeme tarihleri ve miktarları...