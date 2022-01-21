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Haberler Galeri Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL... Kamu işçilerinin 2022 yılında alacakları ikramiye tutarları belli olurken, hesaplamalar yapıldı. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece vergisiz olarak ödenecek ikramiye tutarlarını hesaplarımızde derledik. İşte, ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediye ödemeleri belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 19:47
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Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

İlave tediye ödemeleri ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Kamuda çalışan binlerce işçinin ikramiye tutarları belli oldu. Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Konu hakkında tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ilave tedite ödeme tarihleri ve miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak.

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Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

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Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR

26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.

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Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.