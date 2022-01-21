HaberlerGaleriÖdemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...
Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL...
Ödemelerde büyük artış! İkramiyeler değişti, hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! En az 1.552,68 TL... Kamu işçilerinin 2022 yılında alacakları ikramiye tutarları belli olurken, hesaplamalar yapıldı. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece vergisiz olarak ödenecek ikramiye tutarlarını hesaplarımızde derledik. İşte, ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediye ödemeleri belli oldu mu?