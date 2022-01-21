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Haberler Galeri Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon... Bankalar kendi bünyelerinde 3 yıl kalma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte promosyon tutarlarında artış yaşandı. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların güncel promosyon ödemelerini haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 20:18
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Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözü verdikleri bankalar tarafından ödenen promosyon miktarları belli oldu. 2022 yılı için geçerli olacak güncel promosyon miktarları merak ediliyor. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankalarda belli oldu. İşte, 2022 yılı güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Emekliler, 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından istediği banka ile sözleşme imzalayarak yeni promosyonunu alabileek. Ayrıca yeni emekli olanlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Emeklilerin taahhüt imzalama süresine göre ödeme tarihleri farklılık göstermektedir.

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Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Ocak ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

ING BANK: ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

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Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 1.675 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

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Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

HALKBANK: Maaşa göre 5 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.