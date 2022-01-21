Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...

Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözü verdikleri bankalar tarafından ödenen promosyon miktarları belli oldu. 2022 yılı için geçerli olacak güncel promosyon miktarları merak ediliyor. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankalarda belli oldu. İşte, 2022 yılı güncel promosyon miktarları...