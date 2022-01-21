21 Ocak 2022, Cuma
Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...
Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon... Bankalar kendi bünyelerinde 3 yıl kalma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte promosyon tutarlarında artış yaşandı. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların güncel promosyon ödemelerini haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 21.01.2022 20:18
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